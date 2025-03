US-Präsident Donald Trump interessiert sich einem Medienbericht zufolge nicht dafür, ob die Automobilindustrie ihre Preise aufgrund seiner Zölle erhöht. "Es ist mir völlig egal", sagt er in einem Interview mit dem US-Sender NBC News. Die Zölle auf im Ausland hergestellte Autos und Autoteile würden den in den USA ansässigen Fabriken laut Trump Auftrieb geben und zu einer Absatzsteigerung führen.

"Ich hoffe, dass sie ihre Preise erhöhen, denn wenn sie das tun, werden die Leute Autos aus amerikanischer Produktion kaufen", sagt Trump dem TV-Sender. Am 2. April werden US-Zölle auf bestimmte Konsumgüter und Autos aus dem Ausland in Kraft treten. Sie sind Teil von Trumps Bemühungen, die amerikanische Produktion zu fördern und das Handelsdefizit des Landes zu verringern.

Auch Musk sieht Kostensteigerungen

Allerdings dürften auch die Preise amerikanischer Autobauer ansteigen, vor allem dann, wenn sie auf Autoteile aus Europa angewiesen sind. Selbst Trump-Berater Elon Musk hatte vor einigen Tage eingeräumt, dass bestimmte Tesla-Teile nicht in den USA gefertigt werden können. "Es ist wichtig zu wissen, dass Tesla hier NICHT ungeschoren davonkommt", schrieb Musk in den sozialen Medien. "Die Auswirkungen auf die Kosten sind nicht trivial." Die Zölle sollen am 2. April in Kraft treten.