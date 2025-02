Wladimir Putin: Seine Kriegswirtschaft heizt die Teuerung im Land an. (Quelle: IMAGO/Valery Sharifulin/imago)

Neue Sanktionen des Westens, ein schwächerer Rubel und eine geringere Ernte haben aus Sicht der russischen Notenbank die Inflation im Land angeheizt. In ihrem neuesten Bericht warnt die Zentralbank, dass die Teuerung weiterhin eine zentrale wirtschaftliche Herausforderung darstellt.

Im Jahr 2024 lag die Inflationsrate bei 9,52 Prozent, nachdem sie 2023 noch 7,42 Prozent betragen hatte. Damit bleibt sie weit entfernt vom Zielwert von 4,0 Prozent. Die anhaltend hohen Preise haben bereits soziale Auswirkungen: In Supermärkten müssen bestimmte Lebensmittel weggeschlossen werden.

Trotz des anhaltend starken Wirtschaftswachstums im vierten Quartal 2024 deutet die Zentralbank auf eine mögliche Abschwächung hin. Offenbar der Grund, auch wenn sie es so nicht schreibt: Die Kriegswirtschaft heizt die Konjunktur künstlich an, was langfristig den wirtschaftlichen Abstieg Russlands verstärken könnte.