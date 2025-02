Israelischer Geheimdienst vereitelt Terroranschlag in Jerusalem

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu zusammen mit dem Chef des Auslandsgeheimdiensts Mossad, David Barnea (l.) und der Chef des Inlandsgeheimdiensts Schin Bet, Ronen Bar (r.) (Archivbild): Nach dem Terrorangriff der Hamas im Oktober 2023 war der Schin Bet stark in die Kritik geraten. (Quelle: Kobi Gideon/Israeli Gpo/imago-images-bilder)

Der israelische Inlandsgeheimdienst hat einen Anschlag in Jerusalem vereitelt. Bereits im vergangenen Jahr wurden Aktivisten einer Terrorzelle festgenommen.

Der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Bet hat mit Unterstützung der israelischen Armee (IDF) Ende des vergangenen Jahres einen Selbstmordanschlag auf einen Bus in Jerusalem vereitelt. In einer Mitteilung gab der Geheimdienst bekannt, dass im November und Dezember 2024 fünf Mitglieder einer in Ramallah ansässigen Terrorzelle verhaftet wurden.