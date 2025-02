Die Lage um die afrikanischen Großen Seen spitzt sich zu. Immer mehr Länder werden in den Konflikt gezogen. Die UN warnt vor weiterer Eskalation.

Die ugandische Armee hat Soldaten in die Stadt Bunia in der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) verlegt. Sie sollen die dortigen Streitkräfte im Kampf gegen die Rebellenmiliz M23 unterstützen. "Unsere Truppen sind dort, um die tödliche Gewalt zu stoppen", erklärte Felix Kulayigye, Sprecher des ugandischen Militärs. Der Einsatz erfolge mit Zustimmung der kongolesischen Regierung.

Bereits seit 2021 sind ugandische Soldaten im Rahmen eines bilateralen Abkommens in der Region stationiert. Bunia liegt rund 40 Kilometer von der ugandischen Grenze entfernt und ist die Hauptstadt der Provinz Ituri. In einem Treffen zwischen ugandischen und kongolesischen Militärs wurde die Zusammenarbeit in der Stadt beschlossen, so Kulayigye weiter.