Hunderte Kriegsgefangene Ukrainische Kursk-Offensive durchbricht russische Frontlinien

Von t-online , FIN 07.02.2025 - 13:18 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Panzer der ukrainischen Streitkräfte (Archivbild): In der russischen Grenzregion Kursk ist der Ukraine ein weiterer Vorstoß geglückt. (Quelle: Dmytro Smolienko / Avalon/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der ukrainischen Armee ist ein Vorstoß in der Region Kursk gelungen. Die Truppen haben russische Linien durchbrochen – und setzen sie nun von hinten unter Druck.

Der ukrainischen Armee ist nach Angaben der Regierung in Kiew ein bedeutender Vorstoß in der Region Kursk gelungen. Bei der Offensive durchbrachen die Streitkräfte südöstlich der besetzten Stadt Sudscha die russischen Frontlinien und rückten etwa fünf Kilometer auf russisches Gebiet vor. Eine Geodatenanalyse des US-amerikanischen "Institute for the Study of War" zeigt, dass sich die ukrainischen Truppen in einer bogenförmigen Bewegung hinter die russischen Linien manövriert haben und nun deren Stellungen von hinten bedrohen.

Russische Militärblogger zeigten sich anhand des plötzlichen Gebietsverlusts zu Händen der ukrainischen Armee besorgt. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte, dass es mehrere Angriffe in der Region gegeben hätte, behauptete jedoch zugleich, dass man die Angriffswelle gestoppt habe. Unabhängig wurden diese Angaben derzeit nicht bestätigt.

Seit Beginn der Offensive in der russischen Grenzregion hat die Ukraine nach eigenen Angaben bereits über 900 russische Soldaten in Kriegsgefangenschaft genommen. Durch mehrere Gefangenenaustausche wurden so "mehrere hundert ukrainische Verteidiger, die in russischen Gefängnissen festgehalten wurden, nach Hause gebracht werden", erklärte ein Sprecher der ukrainischen Armee am Donnerstag. Der Austausch von Kriegsgefangenen ist einer der wenigen Bereiche, in denen die beiden Länder nach wie vor zusammenarbeiten.

Selenskyj über Kursk-Offensive

Wie wichtig die Offensive in der Region Kursk für die Ukraine ist, verdeutlicht Präsident Selenskyj am Mittwoch auf X. Dort schrieb er: "Irgendwann, wenn der Krieg auf eine diplomatische Lösung zusteuert, wird man sehen, wie wichtig diese Operation war“. Weiter hieß es, dass sich die Ukraine in nächster Zukunft nicht mehr aus der Region Kursk vertreiben ließe.