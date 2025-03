Randale in Bukarest

Nach der Ablehnung von Calin Georgescus Präsidentschaftskandidatur eskalieren Proteste in Rumänien. Die Polizei setzte Tränengas ein, Randalierer attackierten Beamte.

Die rumänische Wahlkommission hat die Kandidatur des prorussischen Politikers Calin Georgescu für die Präsidentenwahl im Mai abgewiesen. Das Gremium sprach sich mit zehn zu vier Stimmen für den Beschluss aus, berichteten rumänische Medien. Danach ist es in Bukarest zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei gekommen.

Zuvor hatten Hunderte Anhänger des unter Strafverfolgung stehenden Georgescu am Abend vor dem Wahlbüro gegen seinen Ausschluss demonstriert. Dabei durchbrachen einige Demonstranten Absperrgitter der Polizei. Die Beamten setzten daraufhin Tränengas ein. Randalierer warfen Pflastersteine und Feuerwerkskörper auf die Einsatzkräfte, zündeten Möbel angrenzender Straßencafés an und kippten einen Übertragungswagen eines Fernsehsenders um, berichteten rumänische Medien.

Polizei: Mehrere Festnahmen

Georgescu, der als kremlfreundlicher Politiker und Rechtsextremist gilt, hatte die erste Runde der rumänischen Präsidentschaftswahl am 24. November des Vorjahres unerwartet gewonnen. Kurz vor der Stichwahl annullierte das Verfassungsgericht jedoch die Abstimmung wegen Unregelmäßigkeiten in seiner Wahlkampffinanzierung. Die Wahl soll nun am 4. Mai wiederholt werden.