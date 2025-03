Ein erster UN-Bericht hat mehrere Zeugenaussagen zu den Massenhinrichtungen an Alawiten in Syrien gesammelt: Es wurden demnach teilweise ganze Familien getötet, die UN hat bereits 111 Todesopfer bestätigt, die tatsächliche Zahl soll aber deutlich höher liegen. Der UN-Sprecher Thameen Al-Kheetan erklärte in Genf, dass die Konfessionszugehörigkeit der Opfer bei den Hinrichtungen die entscheidende Rolle gespielt haben soll und gezielt Alawiten getötet wurden. Was hinter den Massakern steht, lesen Sie hier.