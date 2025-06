Ihre Politik war geprägt von Kehrtwenden

Was für eine schwache Ministerin Faeser war, zeigt sich mit dem Start ihres Nachfolgers Alexander Dobrindt. Auch da gilt: Man muss nicht alles mögen, was er macht und wie er es macht. Aber er zieht jedenfalls eine gerade Furche auf dem Grund, den Faeser mit ihrem Hin und Her in alle Richtungen zerpflügt hatte.