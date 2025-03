Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Im Nordwesten Syriens haben Soldaten des neuen syrischen Regimes wohl Hunderte Zivilisten getötet – darunter auch Frauen und Kinder. Wie kam es zu der Gewalt?

Dem Ausbruch der Gewalt in Syrien zwischen Anhängern des gestürzten Langzeitherrschers Baschar al-Assad und den neuen Machthabern sind nach Schätzung von Aktivisten bereits mehr als 1.000 Menschen zum Opfer gefallen. Sicherheitskräfte der islamistischen Übergangsregierung hätten dabei regelrechte Massaker unter den Angehörigen der religiösen Minderheit der Alawiten angerichtet, zu der auch Ex-Präsident Assad gehört.

Video | Syriens Machthaber Ahmed al-Scharaa richtet sich angesichts der andauernden Gefechte an die Bevölkerung.

Das Blutvergießen hatte am Donnerstag begonnen. Laut der neuen Machthaber hatten bewaffnete Anhänger der gestürzten Assad-Regierung Sicherheitskräfte in der Nähe der Küstenstadt Dschabla in der mehrheitlich von Alawiten bewohnten Provinz Latakia überfallen. Die Angriffe der Aufständischen schienen koordiniert zu sein, schrieb das Institut für Kriegsstudien (ISW). t-online beantwortet die wichtigsten Fragen zum Massaker an den Alawiten.

Wer sind die Alawiten?

Die Alawiten sind eine religiöse Minderheit in Syrien, die etwa zwölf Prozent der Bevölkerung ausmacht. Sie stammen vom schiitischen Islam ab, haben allerdings eigene Glaubensvorstellungen und Rituale. Nicht zu verwechseln sind sie mit den türkischen und kurdischen Aleviten. Die syrischen Alawiten leben vor allem in den Küstenregionen Syriens, insbesondere in den Provinzen Latakia und Tartus.

Die Familie Assad, die Syrien über fünf Jahrzehnte lang bis Dezember 2024 regierte, gehört der alawitischen Gemeinschaft an. Während ihrer Herrschaft hatten Alawiten wichtige Positionen im Militär und in der Regierung inne, was zu dem Eindruck führte, dass sie bevorzugt behandelt wurden.

Wer ist für die Massaker verantwortlich?

Das ist schwer zu sagen. Unverifizierte Fotos zeigen sowohl Kämpfer der von der Türkei unterstützten Miliz "Syrische Nationale Armee" (SNA), als auch Krieger mit Insignien der Hajat Tahrir al-Scham (HTS). Die HTS ist die neue Regierungsmacht in Syrien, nachdem sie einen großen Teil der Kampfhandlungen während des Falls von Ex-Diktator Baschar al-Assad übernommen hatte.

Einem Bericht der US-Journalistin Lindsey Snell zufolge sollen auch weitere, von der Türkei unterstützte Milizen an den Massakern teilgenommen haben – darunter die sogennante "Syrische Befreiungsfront", die im syrischen Bürgerkrieg aus vielen verschiedenen, von der Türkei unterstützten, Islamistengruppen gegründet wurde.

Warum kommt es zu den Massakern an den Alawiten?

Viele wichtige Mitglieder der Regierung des ehemaligen Diktators Baschar al-Assad gehörten der alawitischen Minderheit an – so auch der Alleinherrscher selbst. Die Vermutung liegt deshalb nahe, dass die Massaker Racheaktionen an den Alawiten sind, auch wenn diese nicht aktiv an Assads Herrschaft beteiligt waren.

Augenzeugen beschreiben der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) erschütternde Szenen in alawitischen Dörfern, in denen bewaffnete Angreifer Zivilisten – die meisten von ihnen Männer – entweder auf der Straße oder an ihren Haustüren hinrichteten. Häuser wurden geplündert und in Brand gesteckt. Videos auf Telegram-Kanälen zeigen, wie Menschen von fahrenden Autos durch die Straßen gezogen werden – ob sie tot oder lebendig sind, ist unklar.