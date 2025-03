Die ultrarechte israelische Partei Otzma Jehudit kehrt in die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zurück. Netanjahus konservative Likud-Partei erklärte am Dienstag, Otzma Yehudit (Jüdische Stärke) werde wieder in das Regierungsbündnis eintreten. Auch die Minister würden in das Kabinett zurückkehren.