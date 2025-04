Marinho begleitete Bolsonaro auf einer Parteiveranstaltung im nordöstlichen Bundesstaat Rio Grande do Norte. Der Ex-Präsident sei am Morgen zunächst in ein städtisches Krankenhaus gebracht und anschließend per Hubschrauber in eine Privatklinik in die Stadt Natal verlegt worden. Der Zustand des 70-Jährigen sei stabil, hieß es in einem ersten medizinischen Bericht. Er müsse "im Moment" nicht operiert werden, sagte ein behandelnder Arzt.