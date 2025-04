Am Freitag hätten RSF-Kämpfer laut dem örtlichen Widerstandskomitee mit schwerer Artillerie sowohl Al-Faschir als auch das nahegelegene Flüchtlingslager Samsam angegriffen. Dabei seien 57 Menschen getötet worden – 32 in der Stadt, 25 im Lager. Die Armee gab am Samstag an, allein in Al-Faschir seien 74 Zivilisten getötet und 17 weitere verletzt worden.