05.05.2025

05.05.2025

Computerchips (Symbolfoto): Die Hochleistungschips sollen in Zukunft unter bestimmten Umständen den Dienst verweigern. (Quelle: IMAGO / Rainer Weisflog/imago-images-bilder)

Die Technologie hierfür sei bereits verfügbar und in den Halbleitern des Weltmarktführers Nvidia teilweise verbaut. Von Reuters befragte Experten stimmten dieser Einschätzung zu.

Arbeitet Chinas Armee an künstlicher "Super-Intelligenz"?

Um den militärischen und technologischen Aufstieg der Volksrepublik zu bremsen, haben die USA in den vergangenen Jahren den Export von Hochtechnologie in das Land immer weiter eingeschränkt. Dennoch gelangen immer wieder Nvidia-Chips, die unter das Embargo fallen, nach China – oftmals verbaut in Servern westlicher Anbieter. Nvidia hat stets betont, den weiteren Verbleib seiner Produkte nach dem Verkauf nicht nachverfolgen zu können.