Israel will in kommenden Tagen im Gazastreifen vorrücken

Aktualisiert am 13.05.2025 - 14:53 Uhr

Aktualisiert am 13.05.2025 - 14:53 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (Archivbild): Er will im Gazastreifen vorrücken. (Quelle: Evelyn Hockstein/Pool Reuters/dpa/dpa-bilder)

Benjamin Netanjahu will die Hamas in den kommenden Tagen zerschlagen. Dazu soll die israelische Armee im Gazastreifen vorrücken.

Israel wird nach den Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in den kommenden Tagen "mit voller Kraft" im Gazastreifen vorrücken. "In den nächsten Tagen werden wir mit voller Kraft vorgehen, um den Einsatz abzuschließen", sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros am Dienstag vor Reservisten. Dies bedeute die "Zerschlagung" und "Zerstörung" der radikalislamischen Hamas-Terrororganisation.