Den Anfang machte die selbst ernannte "Investigativjournalistin" und Trump-Vertraute Laura Loomer, der ein großer Einfluss auf den Präsidenten nachgesagt wird. Die 31-Jährige äußerte sich in einer Serie von Onlineposts "sehr enttäuscht", dass Trump künftig einen 400 Millionen Dollar teuren Luxusjet aus Katar als Präsidentenflieger nutzen will. Die Annahme des Geschenks aus Katar sei ein "Fleck" auf Trumps weißer Weste, beklagte sie im Onlinedienst X.

Zum ersten Mal kritische Töne aus dem Trump-Lager

Es ist das erste Mal in Trumps zweiter Amtszeit, dass aus seinem eigenen Lager so kritische Äußerungen kommen. Der Präsident selbst will jedoch kein Fehlverhalten eingestehen: Er sprach vor seiner Abreise in die Golfstaaten von einer "großartigen Geste" Katars und sagte, er wäre doch "dumm", wenn er das "kostenlose, sehr teure Flugzeug" ablehnen würde. Immerhin erspare das Geschenk dem Staat viel Geld, das nötig wäre, um die beiden veralteten Präsidentenflieger aus der Air-Force-One-Flotte zu ersetzen.