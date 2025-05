Terrorattacke in Washington

Bei einem antisemitischen Terrorangriff in Washington wurden zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft getötet. Weggefährten erinnern sich an das junge Paar.

Nach der tödlichen Terrorattacke auf zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington , D.C. werden Details über die beiden Opfer bekannt. Nach Angaben des israelischen Botschafters in den USA , Yechiel Leiter, soll es sich um ein junges Paar gehandelt haben – das kurz vor der Verlobung stand.

Demnach wollte Yaron Lischinsky seiner Freundin Sarah Lynn Milgrim kommende Woche in Jerusalem einen Heiratsantrag machen. Den Verlobungsring habe er erst in den vergangenen Tagen gekauft.

Bei einer Pressekonferenz erklärte Botschafter Leiter: "Sie waren ein schönes Paar, das gekommen war, um einen Abend in Washingtons kulturellem Zentrum zu genießen." Wie die israelische Botschaft auf X schreibt, seien die Mitarbeiter der israelischen Botschaft von ihrem Verlust zutiefst getroffen. Die beiden hätten in der Blüte ihres Lebens gestanden. Die Botschaft spricht den Familien von Lischinsky und Milgrim ihre Anteilnahme aus.

Teil der jüdischen Community

In einem Gespräch mit dem BBC-Sender Radio 4 erinnerte sich Levi Shemtov, ein Rabbi aus Washington, an die beiden. Es habe sich bei ihnen um "nette, beliebte Menschen" gehandelt. Die beiden seien ein lebendiger Teil der jüdischen Community der Stadt gewesen – er habe sie bei verschiedenen Veranstaltungen in der Stadt gesehen.