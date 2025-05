"Völlig durchgedreht" Kreml zu Trump-Äußerung: "Emotionale Überlastung"

Russlands Präsident Wladimir Putin (Archivbild): Trump hat Unverständnis über das Vorgehen Russlands in der Ukraine geäußert. (Quelle: IMAGO/Alexander Kazakov)

Am Wochenende griff Trump Putin ungewöhnlich hart an. Der Kreml-Sprecher will nun eine mögliche Erklärung dafür gefunden haben.

Der Kreml hat gelassen auf Bemerkungen von US-Präsident Donald Trump über Russlands Staatschef Wladimir Putin reagiert. Trumps Bemerkung, Putin sei "völlig durchgedreht", sei möglicherweise auf emotionale Überlastung zurückzuführen.

"Wir sind den Amerikanern und Präsident Trump persönlich für ihre Unterstützung bei der Organisation und Einleitung dieses Verhandlungsprozesses wirklich dankbar", sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, als er zu den Äußerungen Trumps über Putin befragt wird.

Trump offen für neue Sanktionen

Es handele sich aber auch um einen Moment, der "mit einer emotionalen Überlastung aller und mit emotionalen Reaktionen verbunden ist." Trump hatte sich kritisch über Putin geäußert, nachdem Russland am Wochenende den größten Luftangriff auf die Ukraine seit Beginn des Krieges gestartet hatte.

Vor Journalisten erklärte er, er wisse nicht, "was zur Hölle" mit Putin passiert sei. "Ich kenne ihn seit langem", fügte er hinzu. Auf eine Nachfrage von Journalisten, ob er bereit wäre, neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen, antwortete er: "Absolut, er tötet viele Menschen, ich weiß nicht, was mit ihm nicht in Ordnung ist."