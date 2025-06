Die Flure verwaist, die Büros leer, Meetings laufen vor allem digital – so sieht an einigen Werktagen offenbar die Arbeit in manchem Berliner Ministerium aus. Von "leeren Hallen" spricht ein Ministernovize. Das Problem aus seiner Sicht: Homeoffice. Persönliche Begegnungen und reale Gespräche fehlen, etwa an der Kaffeemaschine. Das schwäche den Zusammenhalt der Teams, behindere den Austausch von Wissen und mache die Verwaltung letztlich weniger produktiv.