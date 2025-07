Containerschiffe am Hamburger Hafen (Symbolbild): Die deutsche Exportwirtschaft dürfte unter einem Zollkrieg massiv leiden. (Quelle: IMAGO/Markus Tischler/imago)

Bundeskanzler Friedrich Merz hat angesichts der US-Drohungen mit Importzöllen von 30 Prozent für EU-Waren davor gewarnt, dass ein fortgesetzter EU-US-Zollstreit der deutschen Wirtschaft sehr schaden würde. "Wenn das käme, dann könnten wir große Teile unserer Anstrengungen um die Wirtschaftspolitik hinten anstellen", sagte Merz am Sonntag im ARD-Sommerinterview. "Denn das würde alles überlagern und würde die deutsche Exportwirtschaft ins Mark treffen." Er engagiere sich deshalb sehr intensiv dafür, dass noch eine Lösung gefunden werde.

"Das setzt zweierlei voraus: Geschlossenheit in der Europäischen Union und vernünftige Gesprächsfäden zum amerikanischen Präsidenten", sagte Merz. Er habe am Freitag mit US-Präsident Donald Trump und am Wochenende etwa mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gesprochen.