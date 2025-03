Nun herrscht Krieg

Es ist verständlich, warum so viele Türkinnen und Türken das Machtspiel von Erdoğan lange Zeit mitspielten und ihn mehrfach wählten. Der 71-Jährige mehrte ihren Wohlstand. Noch heute erzählen viele ältere Menschen in Istanbul , wie er als Bürgermeister der Millionenmetropole eine funktionierende Müllabfuhr einführte. Für andere ist Erdoğans größte Leistung, dass er als Staatschef die häufigen Militärputsche und die Unterdrückung der Religion im öffentlichen Leben beendete.

Deutschland sollte reagieren

Das alles preist Erdoğan allerdings für den eigenen Machterhalt ein. Er rechnet damit, dass er İmamoğlu nun jahrelang einsperren kann und dass die Wutwelle in der Türkei schnell abebben wird. Er denkt wahrscheinlich auch zu Recht, dass die USA unter Präsident Donald Trump ohnehin kein Interesse an den innenpolitischen Konflikten in der Türkei haben. Und er sieht, dass die Europäische Union und insbesondere Deutschland auf den Krieg in der Ukraine, auf die Konflikte mit Trump und auf Russland fokussiert sind.