Trotz angekündigter Zölle

Chinas Vizepremier reist doch in die USA

07.05.2019, 09:59 Uhr | dpa

Der chinesische Vizepremier Liu He reist trotz der neuen Drohungen von Donald Trump in die USA. Im Handelsstreit hatte der US-Präsident mit neuen Strafzöllen gedroht.

Trotz der Ankündigung neuer US-Zölle auf Einfuhren aus China führt Vizepremier Liu He wie geplant die chinesische Delegation bei den in Washington geplanten Handelsgesprächen an. Der Chefunterhändler werde am Donnerstag und Freitag zu der neuen Runde in den USA sein, berichtete das Handelsministerium in Peking.







Seine Teilnahme war fraglich geworden, nachdem US-Präsident Donald Trump am Sonntag völlig überraschend zusätzliche Zölle von diesem Freitag an angekündigt hatte. Die zunächst für Mittwoch geplanten Gespräche waren um einen Tag verschoben worden.