Nach kurzfristiger Absage

US-Außenminister Pompeo holt Deutschlandbesuch nach

24.05.2019, 12:15 Uhr | AFP

Ende Mai will Mike Pompeo seinen deutschen Kollegen Heiko Maas sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen. Eigentlich hatte er Anfang des Monats kommen wollen, sagte jedoch wenige Stunden vorher ab.

US-Außenminister Mike Pompeo holt seinen kurzfristig abgesagten Berlin-Besuch am 31. Mai nach. Pompeo werde Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittag zu einem Gespräch im Kanzleramt treffen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz. Neben den bilateralen Beziehungen würden aktuelle internationale Fragen besprochen. Auch seinen deutschen Amtskollegen Heiko Maas werde Pompeo treffen.





Der US-Politiker hatte eigentlich am 7. Mai nach Berlin kommen wollen. Geplant waren auch damals Treffen mit Maas und Merkel. Der Besuch wurde jedoch wenige Stunden zuvor abgesagt. Als Grund nannte die US-Botschaft in Berlin dringende Angelegenheiten. Pompeo flog stattdessen in die irakische Hauptstadt Bagdad. Nach der Absage teilte das Auswärtige Amt mit, beide Seiten wollten schnell einen neuen Termin finden.