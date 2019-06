Politik der Gesten beim G20-Gipfel

Alle winken, nur Trump schüttelt dem Saudi-Prinzen die Hand

28.06.2019, 21:19 Uhr | dru, dpa

Bei einem G20-Gipfel kommt es oft auf Kleinigkeiten an. Gesten können manchmal mehr über das Verhältnis der Staatenlenker verraten als geschliffene Sätze. Die Momente des Treffens in Osaka in Bildern.

Dass dieser Gipfel kein Selbstläufer werden würde, war allen Teilnehmer schon länger klar. Diverse Handelskonflikte und die Uneinigkeit beim Klimaschutz boten im Vorfeld des Treffens der G20-Staats- und Regierungschefs in Osaka mehr Zündstoff als Chancen auf Einigung.

Nun deutet sich nach dem ersten Verhandlungstag schon ein Scheitern des Treffens an. Trotzdem ist der Gipfel für so manch erstaunlichen wie kuriosen Einblick gut. Oder wussten Sie, dass Donald Trump jetzt auf die Raute gekommen ist?







Dass der saudische Kronprinz trotz des Khashoggi-Mordes beim Gipfelfoto in der ersten Reihe stehen darf? Oder dass die Japaner so wenig vom Protestieren halten – anders als die Hamburger? Die Fotoshow zeigt einige der bemerkenswerten Momente.