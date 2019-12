"Wir sind so glücklich"

Nobelpreisträger platzt live in ARD-Sendung

08.12.2019, 14:56 Uhr | rok, t-online.de

Ein TV-Journalist dreht in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba einen Beitrag für die ARD. Plötzlich fährt der diesjährige Friedensnobelpreisträger und äthiopische Premierminister vor.

Eigentlich war der Journalist Markus Preiß in Addis Abeba, um für die ARD über den Blitzbesuch der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Äthiopien zu berichten. Mitten in den Aufnahmen zum Fernsehbeitrag fuhr ein Wagen vor. Soweit noch nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich war aber der Fahrer des Wagens. Denn am Steuer saß kein Geringerer als der diesjährige Friedensnobelpreisträger und äthiopische Premierminister Abiy Ahmed.

We were only filming in the streets of Addis - when a car stopped: How I met Nobel Peace Prize winner Abiy Ahmet. #NobelpeacePrice #Abiy #AbiyAhmet @AbiyAhmedAli @vonderleyen pic.twitter.com/pNyHk5c7Ln — Markus Preiß (@markuspreiss) December 8, 2019

Preiß war sichtlich überrascht, reagierte aber professionell und führte ein spontanes Kurzinterview mit Abiy Ahmed. Gefragt, was er von von der Leyens Besuch halte, lobte er die Deutsche überschwänglich: "Großartig, unglaublich. Sie kann einen wirklichen Unterschied machen. Wir sind so glücklich, dass sie sich dazu entschieden hat, uns zuerst zu besuchen. Wir sind so froh und dankbar."

Nach ein paar weiteren freundlichen Worten und einer herzlichen Verabschiedung fuhr Abiy Ahmed schließlich weiter – und ließ einen immer noch vollkommen erstaunten Preiß zurück.