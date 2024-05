Israelische Truppen kesseln Osten Rafahs ein

Vereinte Nationen befürchten Kollaps der Versorgung des Gazastreifens

Netanjahus riskantes Spiel

12.01 Uhr: Startet Israel nun eine Großoffensive oder nicht? Über diese Frage droht der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nun bei allen in Ungnade zu fallen, die ihm eigentlich wohlgesonnen sind. In der Armee gibt es offenbar großen Unmut über Netanjahus Schlingerkurs und die noch nicht begonnene Operation in Rafah. Die USA lehnen eine Großoffensive vollkommen ab und äußern ihre Kritik nicht mehr nur in internen Gesprächen, sondern ganz öffentlich über die Presse. Präsident Joe Biden kritisiert Israel dabei nicht nur, er droht. Mehr dazu lesen Sie hier.