Anschlag in Saudi-Arabien

Huthi-Rebellen sollen internationalen Flughafen attackiert haben

10.02.2021, 14:31 Uhr | AFP

Flughafen Abha im Süden von Saudi-Arabien (Archivbild): Am Mittwoch sollen Huthi-Rebellen hier angegriffen haben. (Quelle: Amr Nabil/AP/dpa)

Die Rebellen sollen den Flughafen Abha ins Visier genommen haben. Ein Flugzeug brannte. Zuvor wurden Drohnen abgefangen. Staatssender sprechen von einem "feigen kriminellen Terroranschlag".

Bei einem mutmaßlichen Angriff jemenitischer Huthi-Rebellen auf den internationalen Flughafen Abha in Saudi-Arabien ist ein Passagierflugzeug in Brand geraten. Auf dem Flughafen im Süden des Landes habe es "einen feigen kriminellen Terroranschlag der Huthi-Miliz" gegeben, berichtete der Staatssender Echbarija am Mittwoch unter Berufung auf die von Riad geführte Militärkoalition im Jemen. Der Brand sei inzwischen unter Kontrolle.

Zu möglichen Todesopfern oder Verletzten äußerte sich die Militärkoalition zunächst nicht. Auch zur Ausführung des Anschlags machte sie keine Angaben. Zuvor hatte sie jedoch erklärt, zwei Drohnen mit versteckten Sprengladungen auf dem Weg in den Süden Saudi-Arabiens abgefangen zu haben.

Huthis verstärken Angriffe in der Region

Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen bekannten sich zunächst nicht zu dem Anschlag in Abha. Seit der Ankündigung der neuen US-Regierung unter Präsident Joe Biden, die Huthis von der Terrorliste zu streichen, scheint die Miliz aber ihre Angriffe auf Saudi-Arabien sowie von Riad unterstützte jemenitische Kräfte verstärkt zu haben.

Nach Angaben aus jemenitischen Regierungskreisen nahmen die Huthis zuletzt auch ihre Offensive auf die Stadt Marib wieder auf, der letzten Hochburg von Jemens international anerkannter Regierung im Norden des Landes.

In Jemen herrscht seit sechs Jahren Krieg zwischen den von Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi und den schiitischen Huthi-Rebellen. Zehntausende Menschen wurden in dem Konflikt bereits getötet, Millionen Einwohner mussten flüchten.