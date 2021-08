Nach Flucht aus Tokio

Polens Vize-Außenminister: Timanowskaja in Sicherheit

05.08.2021, 13:54 Uhr | dpa

Die belarussische Sprinterin Kristina Timanowskaja will aus Angst vor der Regierung nicht in ihre Heimat zurückkehren. Nun ist sie von Tokio nach Wien gereist. Von dort soll es weiter nach Polen gehen – wo die Sportlerin auf Sicherheit hofft.

Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja ist nach ihrer Abreise von den Olympischen Spielen in Polen an einem sicheren Ort. Die 24-Jährige ruhe sich nun aus, sagte der polnische Vize-Außenminister Marcin Przydacz nach einem Bericht der Nachrichtenagentur PAP am Donnerstag. "Wir hoffen, dass ihr Ehemann bald zu ihr stößt. Anschließend wird sie entscheiden, wie es weitergeht." Timanowskaja war am Mittwochabend nach einem Zwischenstopp in Wien in Warschau gelandet.

Polen hat der Sportlerin und ihrem Mann Arseni Sdanewitsch humanitäre Visa ausgestellt. Dort kann sie nun im Exil bleiben. Nach eigenen Angaben sollte Timanowskaja nach einem Konflikt mit Sportfunktionären bei den Olympischen Spielen in Tokio gegen ihren Willen in ihr Heimatland zurückgebracht werden, das von Präsident Alexander Lukaschenko autoritär regiert wird.