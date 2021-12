Start erfolgreich

Iranische Rakete bringt Satelliten ins All

30.12.2021, 13:18 Uhr | dpa, AP, t-online

Start der Simorgh-Rakete im Iran: Das iranische Weltraumprogramm hat in den letzten Jahren einige Rückschläge erlitten. (Quelle: Ministry of Defense of Iran/WANA/imago images)