Erneuter Darmverschluss

Brasiliens Präsident Bolsonaro im Krankenhaus

03.01.2022, 14:22 Uhr | AFP, rtr, dpa, t-online

Seit einem Messerangriff ist der brasilianische Präsident Bolsonaro besonders anfällig für Erkrankungen im Unterleib. Nun kam der 66-jährige wegen eines erneuten Darmverschlusses ins Krankenhaus.

Brasiliens rechtsradikaler Präsident Jair Bolsonaro ist am Montagmorgen wegen eines medizinischen Notfalls ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 66-Jährige habe im Urlaub im südlichen Bundesstaat Santa Catarina ein "Unwohlsein im Unterleib" verspürt, teilte die Regierung mit.

Nach einem Bericht des Nachrichtenportals "g1" wurde er daraufhin aus seinem Urlaubsdomizil an der Küste im Süden des Landes in eine Klinik nach São Paulo geflogen. Das Krankenhaus Vila Nova Star in São Paolo bestätigte die Einweisung Bolsonaros.

Zustand stabil, aber keine Entlassung

Laut Mitteilung des Krankenhauses befindet sich der Präsident wegen eines Darmverschlusses in Behandlung, wie die Nachrichtenagentur "Reuters" berichtet. Sein Zustand sei stabil, doch der Zeitpunkt der Entlassung nicht absehbar.

Der behandelnde Arzt Antônio Luiz Macedo, der Bolsonaro bereits bei anderen Gelegenheiten behandelt hatte, sagte dem Nachrichtenportal UOL, der Präsident werde sich mehreren Tests unterziehen, darunter einer Computertomographie. Bolsonaro war bereits Mitte Juli wegen eines Darmverschlusses behandelt worden. Damals verbrachte er vier Tage im Krankenhaus.

Bolsonaro war während des Präsidentschaftswahlkampfs 2018 attackiert und mit einem Messer in den Bauch gestochen worden. Aufgrund der Stichwunde musste er sich mindestens vier Operationen unterziehen, die ihn anfälliger für Darmerkrankungen machten.