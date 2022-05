Im Streit um Zollregelungen f├╝r Nordirland will die britische Au├čenministerin Liz Truss einem Zeitungsbericht zufolge gro├če Teile des Nordirland-Protokolls streichen. Truss soll zu dem Schluss gekommen sein, dass die Gespr├Ąche mit der Europ├Ąischen Union in eine Sackgasse geraten sind und dass Maros Sefcovic, der Vizepr├Ąsident der Europ├Ąischen Kommission, nicht das Mandat habe, eine akzeptable Einigung zu erzielen, berichtete "The Times".