Engere Zusammenarbeit geplant

Bei dem Gespr├Ąch sollte es auch um eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit gehen. Die russische Agentur Interfax hatte vor dem Treffen von der Integrationszusammenarbeit der beiden L├Ąnder in einem Unionsstaat berichtet. Auch Industriekooperationen und eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raketenwissenschaft k├Ânnten demnach Gegenstand des Gespr├Ąchs gewesen sein, ebenso wie der Bau eines belarussischen Hafens in der N├Ąhe von St. Petersburg.

Seit der umstrittenen Pr├Ąsidentenwahl 2020, bei der sich Lukaschenko ohne Anerkennung des Westens zum Sieger erkl├Ąrte, ger├Ąt Belarus zunehmend in Abh├Ąngigkeit von Russland. Lukaschenko betont zwar, Belarus bleibe unabh├Ąngig. Doch ein lange nur auf dem Papier gef├╝hrter Unionsstaat der beiden L├Ąnder nimmt zunehmend Konturen an. Internationale Politikbeobachter sch├Ątzen die M├Âglichkeit eines Anschlusses von Belarus an Russland als durchaus real ein.