Nordkorea feuert mehrere Raketen ab

Nordkorea hat seine Raketentests fortgesetzt. Nach Angaben seines Nachbarlands S├╝dkorea feuerte Nordkorea am Mittwoch drei mutma├člich ballistische Raketen in Richtung Japanisches Meer (koreanisch: Ostmeer) ab, wie die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das s├╝dkoreanische Milit├Ąr berichtete.

Die Geschosse seien von Sunan in der N├Ąhe der nordkoreanischen Hauptstadt Pj├Ângjang aus abgeschossen worden. Weitere Einzelheiten waren zun├Ąchst nicht bekannt. Am Dienstag hatte US-Pr├Ąsident Joe Biden zum Abschluss seiner Asienreise das Engagement der USA f├╝r die Sicherheit in S├╝dkorea und Japan betont.