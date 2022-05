17-JĂ€hrige tot in Auto entdeckt

Mehr als 20 Kampfjets Chinesische Flugzeuge dringen erneut in Taiwan ein Von afp Aktualisiert am 31.05.2022 - 11:10 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ein taiwanesischer F-16V-Kampfjet. (Quelle: ZUMA Wire)

Zum zweiten Mal in diesem Jahr schickte China Flugzeuge in den Verteidigungsluftraum Taiwans. Der Grund: China will seinen Anspruch auf die Insel bekrÀftigen.

30 chinesische Flugzeuge sind in den sogenannten Verteidigungsluftraum von Taiwan eingedrungen. Darunter seien mehr als 20 Kampfjets gewesen, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh am Montagabend mit. Die taiwanischen StreitkrĂ€fte mobilisierten den Angaben zufolge Flugzeuge und Flugabwehrsysteme, um die AktivitĂ€ten der chinesischen Flugzeuge zu ĂŒberwachen.

Es handelte sich um die zweitgrĂ¶ĂŸte Operation chinesischer Flugzeuge im Verteidigungsluftraum Taiwans in diesem Jahr. Am 23. Januar waren 39 Flugzeuge in diese Zone eingedrungen.

China will Anspruch auf Taiwan untermauern

Der Verteidigungsluftraum ist nicht mit dem territorialen Luftraum Taiwans identisch, sondern deutlich grĂ¶ĂŸer. Er ĂŒberschneidet sich teilweise mit dem eigenen Verteidigungsluftraum Chinas und erstreckt sich sogar ĂŒber einige Gebiete des chinesischen Festlands hinweg.

Peking schickt regelmĂ€ĂŸig Flugzeuge in den Verteidigungsluftraum Taiwans, um seinen Anspruch auf die Insel zu untermauern und die taiwanische Luftwaffe unter Druck zu setzen. Peking betrachtet Taiwan als abtrĂŒnnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll – notfalls mit militĂ€rischer Gewalt.

Die USA hatten China in der vergangenen Woche vorgeworfen, die Spannungen in der Taiwan-Frage anzuheizen. US-Außenminister Antony Blinken nannte das Eindringen chinesischer Flugzeuge in den taiwanischen Verteidigungsluftraum als Beispiel "zunehmend provokativer" AktivitĂ€ten.