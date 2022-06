Dennoch ist Prognosen zufolge davon auszugehen, dass das Lager des frisch wiedergewĂ€hlten PrĂ€sidenten in der zweiten Wahlrunde am kommenden Sonntag die Mehrheit der Sitze in der Nationalversammlung holen wird. Denn das komplizierte Wahlsystem fĂŒhrt zu teils gravierenden Unterschieden zwischen prozentualem Stimmanteil und Sitzverteilung – und die liberalen Kandidaten haben bessere Chancen, um Stimmenwanderung nach dem Ausscheiden zahlreicher Kandidaten abzufangen.

Le Pen: Wahlergebnis ist "immenser Sieg" und große Chance

Frankreichs Rechtsnationalistin Marine Le Pen hat das Abschneiden ihrer Partei in der ersten Runde der Parlamentswahl als "immensen Sieg" bezeichnet. "Es ist wichtig, dass Emmanuel Macron nicht ĂŒber eine absolute Mehrheit verfĂŒgt, die er missbrauchen wird, um seine selbstzentrierten und brutalen Methoden anzuwenden", sagte Le Pen am Sonntagabend. "Die zweite Runde bietet uns die Möglichkeit, eine sehr große Gruppe von patriotischen Abgeordneten in die Nationalversammlung zu entsenden." Die entscheidende Wahlrunde ist am Sonntag in einer Woche.