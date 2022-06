Israel: Ministerpräsident Bennett zieht sich aus Politik zurück

Aktualisiert am 29.06.2022 - 22:15 Uhr

Aktualisiert am 29.06.2022 - 22:15 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Vergangene Woche k├╝ndigte die israelische Regierung an, das Parlament aufl├Âsen zu wollen. Der aktuelle Regierungschef will bei Neuwahlen nicht mehr antreten.

Nach dem Aus f├╝r seine Acht-Parteien-Regierung hat Israels Noch-Ministerpr├Ąsident Naftali Bennett seinen R├╝ckzug aus der Politik angek├╝ndigt. Der 50-J├Ąhrige k├╝ndigte am Mittwochabend in einer Fernsehansprache an, bei der f├╝r Herbst erwarteten Neuwahl des Parlaments nicht mehr anzutreten. Gr├╝nde nannte er nicht.