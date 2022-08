Indien: Soldatenleiche auf höchstem Schlachtfeld der Welt geborgen – nach 38 Jahren

Bei der sogenannten Meghdoog-Operation sind indische Soldaten 1984 in einen Eissturm geraten – mit verheerenden Folgen. Einer wurde nun gefunden.

Nach 38 Jahren ist in Indien die Leiche eines in einem Gletschergebiet vermissten Soldaten geborgen worden. Die indische Armee teilte am Mittwoch Bilder des Sarges von Chander Shekhar bei Twitter.