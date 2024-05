Aktualisiert am 02.05.2024 - 12:56 Uhr

Aktualisiert am 02.05.2024 - 12:56 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Seit über einem Jahr befindet sich der Sudan in einem Bürgerkrieg. Nun warnen die USA vor einem riesigen Massaker in der Stadt Al-Fashir.

Demnach warnt die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen (UN), Linda Thomas-Greenfield, davor, dass die Stadt "am Abgrund eines groß angelegten Massakers" stehe. Thomas-Greenfield forderte die RSF dazu auf, die Belagerung zu beenden und jegliche Angriffsvorhaben zu unterlassen. "In Al-Fashir braut sich eine Krise epischen Ausmaßes zusammen", sagte die Botschafterin dem US-Sender "ABC News" zufolge.

"Zivilisten sind in der Stadt gefangen"

Am 14. April eskalierte die Gewalt zwischen den sudanesischen Streitkräften (SAF) und dem paramilitärischen Gruppe RSF, sowie dessen Verbündeten Milizen, als diese mit dem Vorstoß auf die Stadt Al-Fashir begann. Mindestens 43 Menschen seien seit dem ums Leben gekommen, so "ABC News". Zudem seien im Zuge der Gewaltausübung auch mehrere Dörfer westlich der Stadt zerstört wurden. "Berichten zufolge haben beide Parteien wahllose Angriffe mit Sprengwaffen mit großräumiger Wirkung, etwa Mörsergranaten und Raketen aus Kampfflugzeugen, auf Wohnviertel verübt", sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk.

Auch Türk warnt vor bevorstehenden Handlungen der RSF. "Zivilisten sind in der Stadt gefangen, der einzigen in Darfur (betroffene Region im Sudan, Anm. d. Red.), die sich noch in den Händen der sudanesischen Streitkräfte befindet, und haben Angst, getötet zu werden, falls sie versuchen sollten zu fliehen", sagte Türk.