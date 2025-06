Newsblog zum Krieg in Nahost Wadephul: Wir haben einen Trumpf in der Hand

Israel weiß nicht, wo der Iran sein Uran derzeit lagert. Irans Staatschef warnt die USA vor neuen Angriffen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 27. Juni

USA wollen Iran offenbar Milliarden-Deal vorschlagen

In der Trump-Regierung wird offenbar erörtert, dem Iran bis zu 30 Milliarden Dollar für den Aufbau eines zivilen Atomprogramms zu geben, die Sanktionen zu lockern und Milliarden von Dollar an gesperrten iranischen Geldern freizugeben. Voraussetzung ist, dass das Mullah-Regime an den Verhandlungstisch zurückkehrt, berichtet CNN und beruft sich auf vier mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Es seien auch währen der Angriffe auf den IRan Gespräche geführt worden. Beamte der Trump-Regierung betonten gegenüber dem Sender, dass mehrere Vorschläge unterbreitet wurden. Sie seien vorläufig, wobei eine einzige Bedingung nicht verhandelbar ist: keine iranische Urananreicherung, die der Iran immer wieder gefordert hat.

Israel: Wissen nicht, wo das iranische Uran ist

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat gesagt, Israel habe seinen Krieg gegen den Iran begonnen, ohne zu wissen, ob US-Präsident Donald Trump sich an der Offensive beteiligen würde. Er betonte im Sender Channel 12 jedoch, dass Israel zuversichtlich gewesen sei, dass die USA bei der Verteidigung des Landes helfen würden. "Bei der Verteidigung wussten wir, dass sie [die USA] uns zur Seite stehen - und sie haben eine großartige Arbeit geleistet", sagte Katz.

Katz gab auch zu, dass Israel nicht weiß, wo sich das gesamte angereicherte Uran des Irans befindet, behauptete aber, dass seine Militärschläge die Anreicherungskapazitäten Teherans zerstört haben. "Das Uran selbst, das Material, war nicht das Ziel des Angriffs", sagte er. Katz wiederholte seine Äußerungen gegenüber anderen Nachrichtenagenturen und sagte, Israel hätte den Obersten Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ermordet, "wenn wir ihn im Visier gehabt hätten".

Donnerstag, 26. Juni

Wadephul sieht Trumpf gegen den Iran

Bundesaußenminister Johann Wadephul sieht Europa im Konflikt um das iranische Atomprogramm in einer Vermittlerrolle. "Wir haben einen echten Trumpf", sagt Wadephul in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Dies sei der sogenannte Snapback-Mechanismus, der es den Europäern ermögliche, den Iran jederzeit wieder schärfer zu sanktionieren, sollte die Regierung keine Kompromissbereitschaft zeigen. "Das werden wir gemeinsam abgestimmt nutzen", sagt der CDU-Politiker mit Verweis auf die Regierung in Washington. Die E3-Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien stünden in Kontakt mit den USA sowie dem Iran. Klar sei, dass der Konflikt nur diplomatisch gelöst werden könne. Im Übrigen seien er und Bundeskanzler Friedrich Merz diesbezüglich völlig einer Meinung. Mehr zu Wadephuls Auftritt bei "Illner" können Sie hier lesen.

Irans Außenminister: Keine Pläne für Verhandlungen mit USA

Der iranische Außenminister hat sich zurückhaltend über mögliche erneute Atomverhandlungen mit den USA geäußert. Die Diplomatie gehe weiter, er habe Kontakt mit mehreren Außenministern gehabt und man tausche sich aus, sagte Abbas Araghtschi dem Staatssender IRIB. "Aber was die Verhandlungen mit den USA betrifft, so evaluieren wir gerade, was das Beste für unsere nationalen Interessen ist", sagte Araghtschi. Bislang gebe es weder Pläne noch Zusagen für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen.

Über die Schäden an den iranischen Atomanlagen nach den israelischen und US-Angriffen sagte er, diese seien "erheblich". Es war das erste Mal, dass sich ein hochrangiger Regierungsvertreter zu den Folgen der Angriffe auf das Atomprogramm äußerte und solche eingestand.

Irans Staatschef meldet sich erstmals wieder zu Wort