US-Präsident gibt sich schockiert Trump über Putin: "Er ist völlig durchgedreht!"

Von t-online , cc Aktualisiert am 26.05.2025 - 05:09 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Trump steht Reportern am Morristown Municipal Airport in New Jersey Rede und Antwort. (Quelle: Nathan Howard/Reuters)

US-Präsident Trump möchte den Ukraine-Krieg mit einem Deal beenden. Doch bislang ist kein Ende der Kämpfe in Sicht. Im Gegenteil. Nun reagiert Trump auf die jüngste russische Angriffswelle.

Ungewöhnlich scharfe Töne aus dem Weißen Haus: Angesichts der jüngsten russischen Luftangriffe auf die Ukraine hat US-Präsident Donald Trump das Handeln von Machthaber Wladimir Putin kritisiert. "Ich bin nicht glücklich mit dem, was Putin macht", sagte Trump am Sonntag vor Journalisten am Morristown Municipal Airport in New Jersey. "Er tötet viele Menschen. Und ich weiß nicht, was zur Hölle mit Putin passiert ist. Ich kenne ihn seit langem".

Der 78-Jährige zeigte sich irritiert darüber, dass Putin offenbar nicht sonderlich an einem Frieden interessiert ist. Er habe sich immer gut mit dem Kremlchef verstanden, aber jetzt schicke dieser mitten in den Bemühungen zur Beendigung des Kriegs "Raketen in die Städte und tötet Menschen", so Trump. Er fügte hinzu: "Das gefällt mir überhaupt nicht." Er sei "sehr überrascht". Auf die Nachfrage einer Journalistin, ob er auch neue Sanktionen gegen Russland in Erwägung ziehe, sagte Trump: "Absolut, er tötet viele Menschen, ich weiß nicht, was mit ihm nicht in Ordnung ist."

Später erklärte Trump in Hinblick auf den russischen Diktator auf seiner Onlineplattform Truth Social: "Er ist völlig verrückt geworden." Zugleich warnte der US-Präsident davor, dass jeder Versuch Moskaus, im Zuge seiner Invasion in dem Nachbarland das gesamte ukrainische Territorium zu erobern, zum "Untergang" Russlands führen werde. Er selbst habe "immer gesagt, dass er die ganze Ukraine will, nicht nur ein Stück davon", erklärte Trump mit Bezug zu Putin. "Vielleicht erweist sich das als richtig, aber wenn er das tut, wird es zum Untergang Russlands führen", schrieb er.

Kritik an Trump wegen mangelnden Drucks auf Kreml

Die russischen Streitkräfte hatten die Ukraine in den Nächten auf Samstag und Sonntag mit Raketen, Marschflugkörpern und Hunderten Drohnen massiv bombardiert. Durch die schwersten Angriffe seit Monaten wurde mehr als ein Dutzend Menschen getötet, Dutzende wurden verletzt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland Terror vor und forderte vom Westen mehr Druck auf Moskau.

In der Nacht zu Montag meldeten ukrainische Behörden eine erneute Angriffswelle aus Russland. Demnach waren mehr als Hundert Drohnen vor allem im Süden des Landes in der Luft. Aus Städten wie Odessa und Charkiw wurden schwere Explosionen gemeldet. Russland soll das Nachbarland demnach mit Drohnenschwärmen aus unterschiedlichen Richtungen angreifen, um so die ukrainische Luftabwehr zu überfordern und maximalen Schaden anzurichten.

Am frühen Morgen warnte die ukrainische Luftwaffe auf der Plattform Telegram zudem vor neuen Angriffen der strategischen Luftwaffe Russlands mit Marschflugkörpern. Der Luftalarm wurde daraufhin auf das ganze Land ausgeweitet.

Republikaner: "Ukraine bis an die Zähne bewaffnen"

Angesichts der brutalen Angriffe Russlands, das seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg mit unverminderter Härte fortführt, schließt Trump offenbar weitere Sanktionen gegen den Kreml nicht aus. Auf die entsprechende Frage eines Journalisten sagt er vor seinem Abflug aus dem US-Bundesstaat New Jersey nach Washington: "Absolut." Nach seiner Ankunft in der Hauptstadt schreibt er in den sozialen Medien über Putin: "Er ist völlig durchgedreht!"

Auch meldete sich ein Parteifreund Trumps bei X zu Wort und forderte einen drastischen Kurswechsel in Washington. "Es ist Zeit für Ehrlichkeit. Die Friedensgespräche haben keinerlei Wirkung auf Putin", schrieb der republikanische Kongressabgeordnete Don Bacon. Der Kreml setze seine Aggression mit dem Ziel der Unterwerfung der Ukraine fort und werde nicht aufhören, bis er auf entschiedenen Widerstand stoße. Es sei daher an der Zeit, dass die US-Regierung gemeinsam mit ihren Alliierten die Ukraine "bis an die Zähne bewaffne, die Sanktionen gegen Russland maximal ausweiten und die 300 Milliarden Dollar russische Vermögenswerte endlich konfiszieren", so der Parlamentarier aus Nebraska.