US-Präsident Trump hatte das Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran verkündet. Beide Kriegsparteien bestätigten die Feuerpause. Dann gab es Angriffe auf beiden Seiten.

Ungeachtet einer Waffenruhe hat der Iran nach israelischen Militärangaben wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Israel reagierte mit einem Gegenangriff.

In zahlreichen Ortschaften im Norden Israels hatten zunächst die Warnsirenen aufgeheult, wie die Armee mitteilte. Die Menschen wurden aufgerufen, erneut Schutzräume aufzusuchen. Ein israelischer TV-Reporter berichtete, es seien Explosionen zu hören gewesen.

Laut israelischen Medien wurden zwei ballistische Raketen abgefeuert, die beide von Israel abgefangen wurden. Mittlerweile dürfen die Zivilisten die Schutzräume wieder verlassen. Es gibt keine Berichte über Verletzte oder Tote.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz sagte im Anschluss, er habe die israelischen Streitkräfte angewiesen, "auf den Verstoß des Iran gegen den Waffenstillstand energisch mit intensiven Angriffen auf Regimeziele im Herzen Teherans zu reagieren". Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich schrieb in einem Post auf der Plattform X: "Teheran wird beben."

Der Iran meldete später schließlich israelische Angriffe. Laut Justizagentur Misan gab es zwei Explosionen in der Hauptstadt Teheran. Zudem habe es Angriffe in der nordiranischen Stadt Babolsar gegeben, meldete die Agentur am Dienstag. Der israelische Armeerundfunk meldete, das Militär habe eine iranische Radarstation in der Nähe von Teheran angegriffen.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump das Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran verkündet. Auch die beiden Kriegsparteien bestätigten die Feuerpause.

Waffenruhe war laut Trump in Kraft

Die israelische Regierung hatte am Dienstagmorgen mitgeteilt, dass sie der von US-Präsident Donald Trump verkündeten Waffenruhe im Krieg mit dem Iran zugestimmt habe. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe in einer Kabinettssitzung gesagt, dass Israel all seine Ziele "und noch viel mehr" erreicht habe. Durch den großangelegten Militäreinsatz gegen den Iran sei die "unmittelbare doppelte existenzielle Bedrohung" für Israel durch Teherans Atom- und Raketenprogramm beseitigt worden.