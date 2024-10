"Wir sind keine Gang"

Etzion sagte, dass er "eine sehr gefährliche Aushöhlung der Normen" in Israel spüre. Angesichts der Erfahrungen des 7. Oktober 2023 gebe es ein "weit verbreitetes Gefühl der Rache, der Wut". Das Land würde noch immer an dem von Hamas-Terroristen ausgelösten Trauma leiden.

"Der Wille nach Rache" sei so menschlich wie nachvollziehbar, so Etzion. "Aber wir sind keine Gang, wir sind keine Terrororganisation und wir sind keine Miliz. Wir sind ein souveränes Land", sagte der Ex-Sicherheitsbeamte. "Wir haben unsere Geschichte, wir haben unsere Moral, wir haben unsere Werte, und wir müssen nach internationalem Recht und nach internationalen Standards handeln, wenn wir weiterhin ein Mitglied der internationalen Gemeinschaft sein wollen, was wir tun.“

Israel fokussiert Militäroperationen auf Norden des Gazastreifens

Am 7. Oktober hatten in Israel Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Palästinenserorganisationen bei einem Massaker mehr als 1.200 Menschen getötet. Zudem wurden rund 250 weitere Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive – und steht angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer und der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen international in der Kritik.