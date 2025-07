Antonow-Drohne eines anderen Modells (Symbolbild): Deutschland will der Ukraine 500 neue Drohnen finanzieren. (Quelle: Pavlo_Bagmut via www.imago-images.de/imago)

Deutschland finanziert der Ukraine offenbar Drohnen

Das Verteidigungsministerium in Berlin bestätigte auf Anfrage nicht, was genau von Deutschland finanziert wird. Die Bundesregierung hat ihren Informationskurs geändert und verweist bei der Militärhilfe auf die Notwendigkeit der Geheimhaltung.

Ukraine greift Rüstungsfabrik in Russlands Waffenschmiede Ischewsk an

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben eine Rüstungsfabrik in der durch die Waffenindustrie geprägten russischen Stadt Ischewsk angegriffen. Drei Menschen seien bei dem Drohnenangriff getötet und 35 verletzt worden, teilte Alexander Bretschalow, der Gouverneur der Oblast Udmurtien, am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Bretschalow nannte den Namen der Firma nicht. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU erklärte aber, er habe die Rüstungsfabrik Kupol beschossen, in der Drohnen und Flugabwehrsysteme gebaut würden.

Kreml dementiert Verzögerungstaktik bei Ukraine-Gesprächen

Ukrainer treffen offenbar russisches Logistikzentrum in Luhansk

In der gleichnamigen Hauptstadt der russisch besetzten Region Luhansk im Osten der Ukraine steht nach einem ukrainischen Drohnenangriff ein russisches Logistikzentrum in Flammen. "Die russische Logistik im vorübergehend besetzten Luhansk brennt", erklärte der Leiter des ukrainischen Zentrums für die Bekämpfung von Desinformation, Andrij Kowalenko, auf Telegram. Bei dem Angriff sollen auch Öltanks in Brand gesetzt worden sein, wie Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen sollen.