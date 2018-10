Fall Chaschukdschi

Ermittler sollen saudisches Konsulat durchsuchen

15.10.2018, 16:09 Uhr | Reuters

Dschamal Chaschukdschi: Seit dem Besuch des Konsulats am 2. Oktober gilt der Journalist als vermisst. (Quelle: Hasan Jamali/AP/dpa)

Er betrat das Konsulat und wurde nicht mehr gesehen: Seit fast zwei Wochen ist der Journalist Dschamal Chaschukdschi verschwunden. Nun wollen türkische und saudi-arabische Ermittler das Konsulat Saudi-Arabiens durchsuchen.

Ein Team türkischer und saudi-arabischer Experten soll nach Informationen aus Diplomatenkreisen am Montag das Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul durchsuchen. Die Aktion erfolge im Zusammenhang mit dem Verschwinden des saudi-arabischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi. Der Journalist, der als Kritiker der saudi-arabischen Führung bekannt ist, ist seit dem Besuch des Konsulats am 2. Oktober nicht wieder aufgetaucht. Er wollte dort Dokumente für seine bevorstehende Hochzeit abholen.







Die Türkei beschuldigt Saudi-Arabien, Chaschukdschi in dem Konsulat getötet und seine Leiche fortgeschafft zu haben. Saudi-Arabien bestreitet den Vorwurf. Mehrere Staaten haben von der Regierung in Riad Aufklärung verlangt; einige ziehen sogar Sanktionen in Erwägung.

Die Türkei akzeptierte in der vergangenen Woche den Vorschlag Saudi-Arabiens, den Fall mit einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe zu untersuchen.