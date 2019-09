Angriff in irakischer Hauptstadt

Bagdad: Zwei Raketen schlagen nahe US-Botschaft ein

24.09.2019, 02:06 Uhr | AFP

Ein irakischer Sicherheitsbeamter steht Wache vor der Grünen Zone in Bagdad: In der irakischen Hauptstadt hat es einen Raketenangriff gegeben. (Quelle: imago images/ Archivbild)

In der irakischen Hauptstadt hat es offenbar einen Raketenangriff gegeben. Zwei der Geschosse schlugen in der sogenannten Grünen Zone ein, in der viele ausländische Botschaften ihren Sitz haben.

In Bagdad hat es nach Angaben aus Sicherheitskreisen einen Raketenangriff nahe der US-Botschaft gegeben. Zwei Raketen schlugen nahe der US-Botschaft ein, eine davon innerhalb des abgeriegelten Botschaftsgeländes, wie die Nachrichtenagentur AFP am frühen Dienstagmorgen aus Sicherheitskreisen erfuhr. Über Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

Eine dritte Rakete stürzte den Angaben zufolge in den Tigris. Der Fluss ist von der US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt aus zu sehen. Irakischen Sicherheitskreisen zufolge soll mindestens eine der Raketen vom Süden Bagdads aus abgefeuert worden sein.











Die US-Botschaft in Bagdad liegt in der sogenannten Grünen Zone, in der viele ausländische Botschaften ihren Sitz haben. Auch Gebäude der irakischen Regierung befinden sich in dem Gebiet. Zuletzt war die Grüne Zone Mitte Mai Ziel eines Raketenangriffs. Wer für die jüngste Attacke verantwortlich ist, blieb zunächst unklar.