Westjordanland

Palästinenser stirbt bei Ausschreitungen in Flüchtlingslager

11.11.2019, 18:38 Uhr | AFP

Im Westjordanland ist es in einem Flüchtlingslager zu Ausschreitungen gekommen. Israelische Sicherheitskräfte griffen ein. Dabei wurde ein 22-Jähriger erschossen.

Bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten in einem Flüchtlingslager im Westjordanland ist am Montag ein junger Mann getötet worden. Der 22-jährige Palästinenser starb nach einem Schuss in die Brust nahe der Stadt Hebron, wie das palästinensische Gesundheitsministerium und Rettungskräfte mitteilten.



Am Rande von Gedenkfeiern zum 15. Todestag von Palästinenserpräsident Jassir Arafat war es im Flüchtlingslager Al-Arub zu Ausschreitungen gekommen.







Die israelische Armee äußerte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht zu dem Vorfall im Westjordanland. Wie das palästinensische Rote Kreuz meldete, kam es an mindestens zwei Orten in dem Palästinensergebiet zu Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften.