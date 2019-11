Handgranaten-Angriff auf Fahrzeug

UN-Mitarbeiter bei Anschlag in Kabul getötet

24.11.2019, 19:53 Uhr | dpa

In der afghanischen Hauptstadt Kabul gab es einen Anschlag auf ein Fahrzeug der Vereinten Nationen. Mehrere Menschen wurden verletzt, ein internationaler Mitarbeiter der Organisation wurde getötet.

Bei einem Angriff auf ein UN-Fahrzeug in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Sonntagabend ein Mitarbeiter der Organisation getötet worden, zwei weitere wurden verletzt. Das bestätigte die UN-Mission in Afghanistan (Unama). Details über die Identität des getöteten internationalen Mitarbeiters sowie der Verletzten – ein weiterer internationaler und ein afghanischer Mitarbeiter – wolle man zunächst nicht veröffentlichten. Bisher bekannte sich niemand zu dem Angriff. In der Vergangenheit haben die militant-islamistischen Taliban sowie die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) regelmäßig Anschläge in Kabul für sich reklamiert.







Ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums hatte davor mitgeteilt, bei dem Angriff seien eine Person getötet und mindestens fünf Menschen verletzt worden. Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah schrieb auf Twitter, er verurteile "den Handgranaten-Angriff aufs Schärfste" und versprach, man werde keine Mühen scheuen, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.