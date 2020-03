Nachrichtenagentur meldet

Türkei schiebt mutmaßliche IS-Terroristen nach Deutschland ab

07.03.2020, 17:26 Uhr | dpa

Zwei Deutsche sind aus der Türkei nach Deutschland ausgewiesen worden. Es soll sich um Anhänger der IS-Terrormiliz handeln.

Die Türkei hat zwei weitere angebliche Terroristen nach Deutschland abgeschoben. Bei den beiden Deutschen handele es sich um "ausländische Terroristenkämpfer", meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf das Innenministerium. Nähere Angaben wurden nicht gemacht.

Die Türkei hat in den vergangenen Monaten immer wieder mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nach Deutschland und in andere Länder abgeschoben. Seit November seien insgesamt 280 "ausländische Terroristenkämpfer" in ihre Heimatländer zurückgeschickt worden, darunter 30 Deutsche, 19 Franzosen, 6 Briten und 6 Niederländer, hieß es weiter.