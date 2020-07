Nach wenigen Stunden

Separatisten sollen Waffenruhe in Ostukraine gebrochen haben

27.07.2020, 13:31 Uhr | dpa

Ukrainischer Soldat in Nowotoschkiwske in der umkämpften Region Luhansk: Die Separatisten wiesen die Vorwürfe der Armeeführung in Kiew zurück. (Quelle: Iryna Rybakova/Reuters)