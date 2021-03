Mehrere Verletzte

39 Schüler bei erneutem Überfall in Nigeria entführt

13.03.2021, 04:55 Uhr | AFP

Die Aufschrift "Female Hostel" steht an einem Wohnheim für Frauen und Mädchen in der Forstschule in Nigeria. Bewaffnete Banditen haben dort 39 Schüler entführt. (Quelle: AP/dpa)