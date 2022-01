Nahost-Konflikt

Versuchte Messerattacke im Westjordanland – Angreifer tot

17.01.2022, 17:36 Uhr | dpa

Im Westjordanland gab es in den letzten Wochen mehrere Attacken von Palästinensern auf Israelis. Nun soll ein Mann versucht haben, einen Soldaten mit einem Messer anzugreifen. Dieser habe daraufhin das Feuer eröffnet.

Bei einer Messerattacke im Westjordanland ist der palästinensische Angreifer getötet worden. Der Palästinenser sei an einer Kreuzung aus einem Fahrzeug ausgestiegen und habe versucht, einen Soldaten anzugreifen, teilte die israelische Armee am Montag mit. Der Soldat habe daraufhin das Feuer auf ihn eröffnet. Das Gesundheitsministerium in Ramallah bestätigte den Tod. Demnach kam der Angreifer aus einem Ort bei Hebron.

Im Westjordanland und Ost-Jerusalem ist es in den vergangenen Wochen zu mehreren Attacken von Palästinensern auf Israelis gekommen, einige davon verliefen tödlich. Israel hatte 1967 das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser wollen die Gebiete für einen eigenen Staat Palästina mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.